アルピニストの野口健さんを父に持つ登山家でタレントの野口絵子さん（22）が6月22日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に出演します。【写真】「ミス日本」グランプリに輝いた登山家・野口絵子さん2004年、東京都世田谷区生まれの絵子さんは、英国の中学、ニュージーランドの高校を経て2023年、慶應義塾大学総合政策学部へ進学。2026年には「第58回ミス日本コンテスト2026」で、グランプ