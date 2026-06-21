20日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏と坂口智隆氏が、ソフトバンク・近藤健介について言及した。近藤は同日の日本ハム戦、2本塁打を含む3安打7打点の大暴れでチームの勝利に貢献。これで近藤は打率がリーグ3位の.300、本塁打はリーグ2位タイの15本、打点はリーグ2位の49となった。佐伯氏は「絶好調で体使いがすごくうまいですね。下半身主導でバットにボールが乗ってる時間がすご