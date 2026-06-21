19日の阪神戦から「B☆Memories Uniform」を着用DeNAは交流戦が終わって19日から再開したリーグ戦で、珍しいユニホームを着用した。首元に特徴ある斬新なスタイルに、ファンからは「初めてみる」などと驚きと好感の声が寄せられた。今回の3連戦は「SPECIAL UNIFORM SERIES」として開催されている。選手たちは「B☆Memories Uniform」を着用。野球草創期に見られる襟などのクラシックな細部やカラーを取り入れた。当時の空気感