「コメダ珈琲店」は、6月24日（水）から、季節限定の「カリー祭り」を全国の店舗で開催する。【写真】フルーティーなドリンクもおいしそう！ 「カリー祭り」メニュー一覧■2種のソースを使い分け今回開催される「カリー祭り」は、「新宿中村屋」監修の特製カリーソースを使用したスナック4種類と、カリーと相性抜群なドリンク2種類が楽しめる、暑さ吹き飛ぶフェア。新作の「カリーナンドッグ」は、手伸ばしナンに千切りキャ