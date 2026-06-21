【ロサンゼルス共同】米大リーグのドジャースは20日、大谷翔平が本拠地で行われる同日のオリオールズ戦に「1番・指名打者」で出場すると発表した。19日の試合は第2子誕生のため欠場しており、2試合ぶりの復帰となる。