【ボストン（米マサチューセッツ州）＝平沢祐】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１９日（日本時間２０日）、１次リーグ第２戦が行われ、Ｄ組は米国（世界ランキング１７位）が豪州（同２７位）に快勝し、決勝トーナメント進出。パラグアイ（同４１位）はトルコ（同２２位）に勝利した。Ｃ組はモロッコ（同７位）がスコットランド（同４２位）を破り、ブラジル（同６位）はハイチ（同８３位）に大勝した。（世界ランキン