漫画「ドラゴン桜」に登場する英語講師のモデルとされる予備校講師・竹岡広信さんが１７日、富山県高岡市中川園町の県立高岡高校で講演した。２年生と保護者約２６０人を前に、竹岡さんは「ドラゴン竹岡流なにくそ、負けるものか！の精神で学ぶ」というテーマで講演した。京都大卒業後、駿台予備学校や母校の洛南高（京都市）で講師となり、英語の参考書などの著作で知られる竹岡さん。高校から大学時代には、将来の目標が