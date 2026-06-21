アイドルグループ「ももいろクローバーZ」の玉井詩織（31）が21日、自身のインスタグラムを更新。FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ、日本初戦のオランダ戦を現地で生観戦したことを明かした。「念願の！W杯！グループステージ初戦日本対オランダ戦を現地観戦してきました！」と報告。「ずっとワクワクが止まらなかった！」と記し、ユニフォームを着た観戦ショットを披露した。「試合展開も凄くて会場も大盛り上がり！日