ドイツ―コートジボワール試合終了間際、決勝ゴールを決めるドイツのウンダフ（26）＝トロント（ロイター＝共同）前半不発だったドイツは途中出場したウンダフの2得点で逆転した。0―1の後半23分に右クロスを左足で合わせて追い付くと、追加タイムに縦パスを受けて反転し、左足で蹴り込んだ。コートジボワールは前半30分にY・ディオマンデの左クロスのこぼれ球をケシエが決めて先制。優勢だった後半の立ち上がりに加点できなか