“ハカナ系美少女”として話題となったロック系ライブアイドルグループ・yosugala（ヨスガラ）のメンバー・汐見まといが、MySPA!の人気企画「旬撮ガール」2026年6月特集に登場。5週連続で撮り下ろしグラビア100枚が公開されており、「プールサイドでセクシー＆ラグジュアリー」と「優雅に魅せるパーフェクトボディ」をテーマにした最新カットが公開された。【写真】シャンパンを手にプールサイドにたたずむ汐見まとい「旬撮ガ