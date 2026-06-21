今回は、妊婦の妻に暴言を吐く夫が、妻から復讐される直前だった話を紹介します。いろいろありえない夫…「結婚した途端、夫がモラハラ男だと分かりました。私が妊娠すると夫のモラハラは悪化し、『ブクブク太って醜いんだよ』などと、暴言ばかり吐いてきました。そんなある日、夫の風俗通いが判明し、夫を問い詰めましたが、『お前が太ってるからいけないんだ』『離婚されたくないなら痩せろよ？』と、耳を疑う言葉を吐いてきて、