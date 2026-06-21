旭川市で女子高校生を橋から転落させ殺害した罪などに問われている内田梨瑚被告（23）の裁判では、2026年6月22日に判決が言い渡されます。6月4日の被告人質問で、内田被告は「人生を奪ってしまい申し訳ございません」と初めて遺族に謝罪しました。 内田被告が初めて謝罪（弁護側の被告人質問） Q.遺族に謝罪できてないですよね。A.はいQ.何か伝えたいことありますか?A.はいQ.どんなこと？A.…私の身勝手で非常識な言動によって