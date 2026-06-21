本日6月21日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、ゲストに鈴木保奈美と小手伸也が登場！初登場の鈴木はSixTONESと初対面ながら、「京本（大我）さんのお母さまに、とってもよくしていただいたんです」と、京本家との縁を明かす。お礼を言われた京本は恐縮しつつ、ワールド全開の発言でスタジオは大笑い。さらにトークの成り行きで、今夜は鈴木が社長で小手が部長に！管理職コンビがギリギリを見極める