食料品への消費税を、来年4月から2年間、1％に引き下げるという案が、次第に現実味を帯びてきました。高市総理大臣は、取りまとめ役の自民党の小野寺税制調査会長に対し、各党との調整を進めるよう指示しました。一方、そのための財源や、2年後に8％に戻すことについての議論は、全く進んでいません。【画像でみる】食料品の消費税減税、2年後、一体どうするつもりか 「ゼロでも1でも、経済への影響は大差ない」小野寺氏が議長案を