6月20日、韓国・インスパイアアリーナで開催された『第35回 SEOUL MUSIC AWARDS』にLE SSERAFIMが出演。エネルギッシュなステージで会場を熱く盛り上げた。【映像】すごすぎるカズハの開脚、圧巻パフォーマンス披露LE SSERAFIMは、日本人2名を含む5人組ガールズグループ。2022年にデビューし、「SPAGHETTI」「CRAZY」などのヒット曲が世界中で人気を集めている。5月には2ndアルバム『'PUREFLOW' pt.1』でカムバックし、楽曲の