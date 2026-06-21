アメリカのバンス副大統領はイランとの協議に参加するため、先ほど、スイスに向けて出発しました。バンス副大統領「核問題やレバノンでの停戦問題について前進できることを期待している」バンス副大統領は日本時間の午前5時半頃、首都ワシントン近郊の基地からイランとの協議が行われる予定のスイスへと出発しました。アメリカとイランが交わした覚書では最大60日間の交渉期限を設けて戦闘終結の最終合意を目指すとしていて、パキ