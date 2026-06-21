FIFAワールドカップ2026に臨んでいるサッカー日本代表は日本時間21日にチュニジアと対戦。サッカー解説者の北澤豪さんは監督を交代したチュニジアを警戒しました。チュニジアはグループステージ第1節のスウェーデン戦に1-5と大敗したあと、前監督のサブリ・ラムシ氏を電撃解任。エルベ・ルナール新監督の指揮の下で日本と対戦します。監督の電撃交代劇に、北澤さんは「ワールドカップではなかなかないこと」とコメント。続けて「監