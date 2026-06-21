「うちだったらラウールがそうですね」――Snow Manの佐久間大介が、20日に放送された日本テレビ系トークバラエティ番組『サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30〜)で、マイケル・ジャクソンとSnow Man・ラウールの共通点を語った。Travis Japanの宮近海斗は「マイケルから出ちゃってるマイケル」と独特な表現で魅力を絶賛した。佐久間大介今回のテーマは、2009年にこの世を去ってからも、世界中で愛され続けるマイ