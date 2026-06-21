20日夕方、三重県津市の県道で軽乗用車と乗用車が正面衝突し、軽乗用車の男性が死亡しました。 【写真を見る】軽乗用車と乗用車が正面衝突、軽乗用車の男性１人死亡三重県津市 20日午後5時ごろ、津市芸濃町椋本の県道で、亀山市加太北在家に住む会社員中道孝義さん（66）が運転する軽乗用車が乗用車と正面衝突しました。 この事故で、中道さんは病院に運ばれましたが、死亡しました。 乗用車を運転していた津市渋見町の公務