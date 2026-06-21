9月に開幕する「アジア大会愛知・名古屋」。日本ではマイナー競技の武術太極拳。この競技に人生をかけ、単身･中国に渡った岐阜のアスリートに密着しました！ 【写真を見る】日本代表枠は“1人だけ” 中国留学でアジアの頂点狙う20歳の現役大学生 武術太極拳【アジア大会 愛知･名古屋】 アジア大会の魅力の一つが、オリンピックにはない、『アジアならではの競技』の数々！その一つが「武術太極拳」です。 太極拳は