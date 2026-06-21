6月21日は父の日。この日は日頃の感謝を伝えたり、贈り物をしたりして、父に気持ちを表現する日でもある。プライベートが垣間見えるSNSでは、芸能人たちが家族とのショットをアップすることも。今回の記事では父の日にちなんで、芸能人たちの父親ショットやエピソードを紹介する。【写真】赤西仁、浜崎あゆみ、加藤綾菜…芸能人たちの父のショットをイッキ見■赤西仁アーティストで俳優の赤西仁は「ボクのパパ」と添えて、父親