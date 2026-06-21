世界的アルピニスト野口健氏を父に持つ野口絵子が、22日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に出演する。 【写真】本気で雪山登山！でも装具に埋もれても隠しきれない美貌 絵子は父と同じ道を歩み、20代にしてヒマラヤの6000ｍ級の山々を3つも制覇した強者だ。番組では、15歳ですでにキリマンジャロ登頂に成功した時の映像などを見ながら、いかに登山の世界が過酷かを父から教わったという裏話を