お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇(45)が20日、自身が出演するYouTubeチャンネル「みちょぱ吉村のマブマブTV」で、第1子が誕生したことを報告した。 【写真】抱っこひもで赤ちゃんの人形を大事そうに抱える この日は「【爆買い】みちょぱに出産お祝い！！実は吉村崇も報告！！」と題した動画が公開され、2月5日に第1子妊娠を公表したみちょぱのために、ベビー用品店で出産祝いのプレゼントを購入するという企