グラミー賞へのノミネート経験を持つ音楽プロデューサーのテイ・キースさんが死去した。29歳だった。ナッシュビルの地元警察によると、18日、警察官が自宅に安否確認のために訪れた際に死亡しているのが発覚したという。不審な点はないとされており、死因は司法解剖の結果によって特定される見込みだ。 【写真】大ヒット曲「Sicko Mode」をプロデュースされたトラヴィス・スコット 米テ