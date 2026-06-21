パラグアイとトルコの一戦で起きた北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月19日、グループDの第2節でパラグアイ代表とトルコ代表が対戦。前半アディショナルタイムに新ルールが適用されたワンシーンが「知らなかった！」「癖付いてるから大変そう」など注目を集めている。試合は前半アディショナルタイム、プレーが止まった場面で両チームの選手が入り乱れ、あわや乱闘騒動に。小競り合いの外でパラグアイのMFミゲル・アル