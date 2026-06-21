「言わんこっちゃないというか……オレ様ぶりを発揮してしまいました」【画像】ホワイトボードをぶん殴ってしまった藤川球児監督ベンチ裏で球団関係者にこう嘆かれているのは阪神の藤川球児監督（45）だ。6月10日、ソフトバンクとの交流戦で自身初の退場処分を受けた。交流戦は負け越しが決定ホワイトボードに“鉄拳制裁”交流戦に入ってから負けが先行し、すでに負け越しが決まっているタイガース。球団史上初のリーグ連覇に