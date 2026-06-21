◇W杯北中米大会1次リーグE組コートジボワール1―2ドイツ（2026年6月20日トロント）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグE組第2戦は20日（日本時間21日）に行われ、白星発進のコートジボワール（FIFAランク30位）がドイツ（同9位）に1―2と逆転負け。勝ち点1を目前にした後半アディショナルタイムに失点。勝ち点3から伸ばすことが出来なかった。初戦でエクアドルを下し白星発進のコートジボワールは4度のW杯優