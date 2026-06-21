◇プロ野球セ・リーグ巨人1ー0中日（6月20日、東京ドーム）本拠地、東京ドームでの初白星を挙げた巨人のウィットリー投手について、杉内俊哉投手チーフコーチは「ボールも走っていましたし、変化球もゾーン内にいっていた」と評価しました。「ああいうピッチャーはフォアボールとか、コントロールとか（いろいろ）言ってしまうと、いいところが消えちゃう可能性がありますからね。思い切って腕を振らせる環境を作っていければい