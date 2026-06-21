「北中米Ｗ杯・１次リーグＥ組、ドイツ代表２−１コートジボワール代表」（２０日、トロント）西ドイツ時代を含めて４度の優勝を誇るＦＩＦＡランキング１０位のドイツが、劣勢をはね返して同３４位のコートジボワールに逆転で勝利。３大会ぶりの決勝トーナメント進出を決めた。前半３０分に左サイドから攻められ、クロスのこぼれ球をＭＦケシエに押し込まれて先制を許した。それでも後半２３分に、ＭＦアミリの右サイドから