タレント・中山秀征（58）が21日、自身のインスタグラムを更新。無事メキシコ・モンテレイに到着したことを報告した。「おはようございます東京を出発してダラス経由でモンテレイに到着しました」と最新ショットを投稿。「ダラスでのトランジットではちょっと遅れましたが、無事に到着」とつづった。「スタジアムに向かいシューイチ生放送！！いよいよチュニジアとの熱き闘いが始まります全力で応援します」と記した。