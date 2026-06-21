「もう悔しさしかないです」【衝撃画像】顔に似合わず筋肉バキバキ…“上半身裸になった”久保建英25歳を写真で見る4年前のカタールW杯、クロアチア戦にPK戦で負けた後、久保建英（25）は、力が抜けたような表情でそう言った。久保建英©JMPA前回のカタールW杯で久保が味わった悔しさ悔しさ――。それは、いろんな要素をごった煮にしたような複雑なものだった。日本代表がチームとして歴史を作れずに終わったこと。流