会社から課された目標を見て「どう考えても無理だ」と思いながら、それでも黙って受け入れている――そんな上司は多い。しかし著者は、その「受け入れること」こそが、部下にとっても自分にとっても最悪の選択だと言う。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超える「にっしー社長」こと西原亮氏の著書、『コンサル時代に教わった仕事ができる上司の当たり前』をもとに、誰でも「しごでき」にな