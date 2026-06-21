昨今、蕎麦粉を使ったガレットが注目されています。甘いだけじゃない、食事系も充実した“おとな向き”なひと皿が集まりました。紅茶やワイン、シードルなどとともに軽やか気分でお楽しみください。本場仕込みのガレットを一軒家のクレープリーで『La Blanche Hermine（ラ・ブランシュ・エルミン）』＠新井薬師フランス・ブルターニュの郷土料理・ガレットは、平たく言えば蕎麦粉のクレープ。現地ではそれを出す専門店を”クレープ