小魚や貝類は栄養豊富。玄米は白米より健康的――そう信じて積極的に取り入れてきた人は多い。しかし医師は、その「栄養が多い部分」には、もう一つの顔があると指摘する。東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の著書『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』からヒントを探る。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）栄養が豊富な部分は、毒物も蓄積しやすい小魚や貝類が栄養学的に優れている