AIの登場、情勢変化、企業の人員削減……。そういったニュースを目にして、ふと、「この先も同じように働けるだろうか？」と迷うことはないだろうか。長い人生、必要とされ続けるためにはどうすればいいのだろう？マイクロソフト元役員で、『世界の一流は「休日」に何をしているのか』などのベストセラーを著書に持つ「働き方」の専門家・越川慎司さんは、「職場で評価され、必要とされ続ける人ほど、じつは自分の席にいないことが