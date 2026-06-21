東京湾に浮かぶ埋立地「中央防波堤（中防）」をめぐる江東区と大田区の帰属争いは、半世紀近くにわたって泥沼化した。1973年の建設開始以来、ゴミの最終処分場として機能してきた同地は、帰属が決まらない上、汚水・ガスの排出や地盤の不安定さから開発も進まず、広大な土地が放置されたまま歳月だけが過ぎていった。膠着を打ち破ったのは、東京五輪という外圧だった。中防内に建設された「海の森競技場」が五輪会場に決定したこと