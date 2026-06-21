21日未明、愛知県犬山市の駐車場で、車の中から親子とみられる女性と女児の遺体が見つかり、警察は無理心中の可能性もあるとみて調べています。警察によりますと、21日午前0時半ごろ、犬山市八曽の駐車場で、駐車車両の中から運転席で横たわる40代くらいの女性と、胸元に抱かれた1歳から2歳くらいの女児が死亡しているのが見つかりました。2人は岐阜県の男性から岐阜県警に行方不明届が出ていた親子とみられ、車の窓は内側か