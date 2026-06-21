原油高にナフサ不足、物品の値上げが続く中、好調を維持する企業があります。三菱地所・サイモン株式会社です。日本でアウトレットモールを展開するディベロッパーで、同社が運営する「プレミアム・アウトレット」(同社のアウトレットモールの名称)の2025年度売上は4439億円となり、3年連続で過去最高を更新しました。中国便の減便により中国人買い物客が激減する逆風下にもかかわらず、です。なかでも日本1号店であり、単一のSCと