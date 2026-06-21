「梅雨の時季は、疲れやすい、身体が重い、やる気が出ない、といった不調に悩まされる人が多いですよね。そんな“梅雨だる”の解消に有効なのが、入浴剤を活用したバスタイムです」と話すのは、入浴研究の第一人者である医学博士の早坂信哉先生。この記事のすべての写真を見るそもそも、なぜ梅雨は不調が起きやすいのか。“梅雨だる”の原因は自律神経の疲労「春から夏に移り変わる梅雨の時季は、気圧や気温、湿度が大きく変化し