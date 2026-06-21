知られざる忠犬の裏歴史東京・渋谷駅の待ち合わせ場所の定番「忠犬ハチ公像」。約10年にわたり死んだ飼い主を渋谷駅前で待ち続けた忠犬エピソードは多くの日本人が知っていることだろう。もっとも忠犬ハチ公は今から100年近く前の話であるため当然、現在までに伝わっていない話、忘れられた話などが存在する。今回は「すき焼き」にされ食べられてしまったという「ハチ公の孫」の話を中心に、歴史に埋もれた忠犬ハチ公伝説を取り上