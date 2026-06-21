連載：一流アスリートもみんな最初は「ルーキー」だった五郎丸歩インタビュー（後編）◆五郎丸歩・前編＞＞私生活でも「すれ違う奴ら、全員倒してやる」◆五郎丸歩・中編＞＞大先輩のレジェンドに「大畑！下がれ！」と呼び捨て早稲田大では全国大学選手権、そしてヤマハ発動機ジュビロ（現・静岡ブルーレヴズ）では日本選手権を制した名フルバック──五郎丸歩。日本代表の15番として臨んだ2015年のラグビーワールドカップでは、