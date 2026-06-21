約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠改竄や捏造……。『おどろきの刑事司法“犯罪者”の作り方』（村木厚子 著）では、冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態が明かされています。本記事では、〈裁判の真っ最中に被告人が絶叫…フランスの法学者が目撃した、明治の裁判所で行われていた拷問の実態〉に引き続き、現代の裁判官にも受け継がれている「調書万能主義」の実態について詳し