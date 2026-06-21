20日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した坂口智隆氏と佐伯貴弘氏が、西武打線について言及した。西武は同日のオリックス戦で9安打4得点を奪い、4−0で勝利。坂口氏は「ランナーを送って、本当にできること、普通のことをやっている印象なんですけど、2アウトまで行くんですけど、誰かが返す」と分析。2−0の5回一死一塁で、長谷川信哉の打席、ランエンドヒットが決まり適時二塁打で追加点を奪っ