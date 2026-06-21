連載：一流アスリートもみんな最初は「ルーキー」だった五郎丸歩インタビュー（中編）◆五郎丸歩・前編＞＞私生活でも「すれ違う奴ら、全員倒してやる」ラグビーの名門・早稲田大で「不動のフルバック」として名を馳せた五郎丸歩は、大学1年生で早くもレギュラーの座を射止め、自身初の大学日本一にも貢献した。それだけでなく、シーズン終了直後に日本代表に初招集され、19歳1カ月15日という若さでウルグアイとのテストマッチ（