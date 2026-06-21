中年期からはじまる筋肉の減少「サルコペニア」。放っておくと老後の歩行困難などの原因にもなります。筋力増強のためにおすすめの運動を、「応用生理学」という立場から研究している名古屋市立大学の高石鉄雄先生による『自転車に乗る前に読む本』の中から紹介します。＊本記事は『自転車に乗る前に読む本』から、内容を再構成・再編集してお届けします。中年期から急激な筋肉の減少が始まる!中年期から起きる身体の変化には、筋