連載：一流アスリートもみんな「ルーキー」だった五郎丸歩インタビュー（前編）2015年ラグビーワールドカップ──。優勝候補の南アフリカから劇的な大逆転勝利を収めた日本代表の勇姿は、開催地の名にちなんで「ブライトンの奇跡」と称えられた。あの熱狂は既存のラグビーファンだけにとどまらず、幅広い層の人々に強烈なインパクトを与え、今もポジティブな記憶として残っているはずだ。「これは奇跡ではなく、必然です」試