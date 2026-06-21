新井宏昌氏が“大谷ファミリー”に気遣い【MLB】ドジャース 6ー5 オリオールズ（日本時間20日・ロサンゼルス）心身ともに大きな意味を持つ“休養”だ。ドジャース・大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、本拠地で行われたオリオールズ戦を「育児休暇」のため欠場した。打線の核を欠いた状況でもチームは9回に劇的な逆転サヨナラ勝ち。グラウンド内外で明るい話題に包まれた。昨年4月、真美子夫人との間に第1子となる長女が誕生