二十数年前、京都新聞社内では、ある不穏な情報がささやかれていた。「300万株の行方」である。'83年に死去した京都新聞オーナー家の前社長・白石英司は、巨額債務を遺していた。その処理の過程で、英司が生前、理事長を務めていた日本文化財団（以下、財団）保有の京都新聞株300万株が、許永中や山段芳春といった事件師の手へ渡りつつある――。そんな噂が社内を駆け巡っていた。その噂はやがて現実となる。'90年11月、文部大臣の