2020年5月28日にインスタグラムを開設ドジャース・大谷翔平投手が19日（日本時間20日）に自身のインスタグラムを更新し、真美子夫人との間に第2子が誕生したことを報告した。青いベビーウェアを着用した子どもの姿とみられる写真が添えられ、英語とともに感謝のメッセージを届けた。振り返れば、大谷は節目節目のタイミングで、“共通した行動”を行っている。大谷はエンゼルス時代の2020年5月28日にインスタグラムを開設した