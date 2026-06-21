久松宏輝トレーナー推奨…飛距離伸ばす「片足立ち回旋・踏み込み・回旋」小学生に多い打撃のNG動作が手打ち。「下半身を使って打とう」と指導者に言われても、そもそもどう動かせばいいのか分からない子どもは多いだろう。明徳義塾高出身で、現在は野球塾「AMAZING」でトレーナーを務める久松宏輝さんは、下半身主導のスイングが自然とできるようになるドリルを紹介している。「バットは手で握るため、どうしても意識は手に向い